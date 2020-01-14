Задания ОГЭ по физике с пояснениями. Задание №18. Сопоставление элементов.

1. Установите соответствие между научными открытиями и именами учёных, которым эти открытия принадлежат.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ ИМЕНА УЧЕНЫХ
А) открытие явления непрерывного беспорядочного движения
частиц, взвешенных в жидкости или газе
Б) открытие атмосферного давления		 1) Архимед
2) Э. Торричелли
3) Б. Паскаль
4) Р. Броун

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

A Б
Решение.

Сопоставим физическим открытиям имена учёных.

А) Открытие явления непрерывного беспорядочного движения частиц, взвешенных в жидкости или газе принадлежит Р. Броуну.

Б) Открытие атмосферного давления принадлежит Э. Торричелли.

 
Ответ: 42.

2. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

А) трансформатор

Б) лампа в соляриях

1) взаимодействие постоянных магнитов

2) действие магнитного поля на проводник с током

3) электромагнитная индукция

4) ультрафиолетовые волны

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

A Б
Решение.

Трансформатор — это устройство, предназначенное для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения той же частоты. Преобразование происходит посредством электромагнитной индукции (А — 3).

Лампы в соляриях используют электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями (Б — 4).

 
Ответ: 34.

3. Установите соответствие между устройствами и видами электромагнитных волн, которые используются в этих устройствах. Для каждого устройства из первого столбца подберите соответствующий вид электромагнитных волн из второго столбца.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ВИДЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

А) прибор подводной лодки для передачи информации под водой

Б) медицинские приборы для стерилизации медицинских помещений и аппаратуры

1) сверхдлинные радиоволны

2) гамма-излучение

3) инфракрасные

4) ультрафиолетовые

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

A Б
Решение.

Подводные лодки для передачи информации используют сверхдлинные радиоволны, так как электромагнитные волны с частотами, используемыми в традиционной радиосвязи, сильно ослабляются при прохождении через толстый слой проводящего материала, которым является солёная морская вода. (А — 1).

Медицинские приборы для стерилизации медицинских помещений и аппаратуры используют ультрафиолетовые волны. (Б — 4).

 
Ответ: 14.

4. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

А) лампы в соляриях

Б) проекционный аппарат

1) отражение света

2) преломление света

3) гамма-излучение

4) ультрафиолетовые волны

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

A Б
Решение.

Лампы в соляриях используют электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями (А — 4).

Проекционный аппарат — оптическое устройство, формирующее изображения на экране. Для формирования такого изображения и для его фокусировки используют линзы, в которых происходит преломление света. (Б — 2).

 
Ответ: 42.

5. Установите соответствие между научными открытиями и именами учёных, которым эти открытия принадлежат.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ ИМЕНА УЧЕНЫХ
А) естественной радиоактивности урана
Б) атомного ядра		 1) Дж. Чедвик
2) М. Склодовская-Кюри
3) А. Беккерель
4) Э. Резерфорд
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

A Б
Решение.

Естественная радиоактивность урана была открыта А. Беккерелем, атомное ядро — Э. Резерфордом.

 
Ответ: 34.

6. Установите соответствие между устройствами и видами электромагнитных волн, которые используются в этих устройствах. Для каждого устройства из первого столбца подберите соответствующий вид электромагнитных волн из второго столбца.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ВИДЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

А) прибор для определения переломов костей

Б) кварцевые лампы, широко используемые для дезинфекции воздуха, воды

1) гамма-излучение

2) инфракрасные

3) рентгеновские

4) ультрафиолетовые

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

A Б
Решение.

Прибор для определения переломов костей использует рентгеновское излучение (А — 3).

Кварцевые лампы излучают ультрафиолетовый свет для обеззараживания воздуха, воды (Б — 4).

 
Ответ: 34.

7. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

А) масс-спектрометр

Б) магнитный сепаратор для отделения зерна от железных опилок

1) взаимодействие постоянных магнитов

2) действие магнитного поля на проводник с током

3) действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу

4) взаимодействие электромагнита и железных или стальных предметов

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

A Б
Решение.

Масс-спектрометр — прибор для исследования вещества, основанный на определении отношения массы к заряду ионов. В основе его работы лежит действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. (А — 3).

Основная функция сепаратора — отделить железные опилки (или другие стальные предметы) от зерна. Это возможно сделать при помочи сильного электромагнита. (Б — 4).

 
Ответ: 34.

8. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

А) электропаяльник

Б) индукционная плита

1) электромагнитная индукция

2) действие магнитного поля на проводник с током

3) тепловое действие тока

4) взаимодействие постоянных магнитов

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

A Б
Решение.

В электропаяльнике происходит нагрев рабочей поверхности за счет прохождения по ней электрического тока, что является подтверждением теплового действия тока. (А — 3).

Индукционная плита — кухонная электрическая плита, разогревающая металлическую посуду индуцированными вихревыми токами, создаваемыми высокочастотным магнитным полем частотой 20–100 кГц. В ее принципе действия лежит явление электромагнитной индукции. (Б — 1).

 
Ответ: 31.

9. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

А) тепловизор (прибор ночного видения, основанный на улавливании тепловых лучей)

Б) приборы для получения снимков участков скелета человека

1) излучение нагретым телом инфракрасных лучей

2) рентгеновское излучение

3) отражение световых лучей

4) дисперсия света

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

A Б
Решение.

Тепловизор использует тот факт, что любое нагретое тело излучает инфракрасное излучение, по которому можно судить об исходной температуре. (А — 1).

Снимки участков тела человека получаются при помощи рентгеновским лучей. (Б — 2).

 
Ответ: 12.

10. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

А) линза

Б) зеркало

1) полное внутреннее отражение света

2) преломление света

3) инфракрасное излучение

4) отражение света

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

A Б
Решение.

В линзе происходит преломление света. (А — 2).

В зеркале свет отражается. (Б — 4).

 
Ответ: 24.

11. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

А) электродвигатель постоянного тока

Б) электродинамический микрофон

1) поляризация молекул диэлектрика в электростатическом поле

2) действие магнитного поля на проводник с током

3) действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу

4) электромагнитная индукция

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

A Б
Решение.

Электродвигатель постоянного тока — электрическая машина постоянного тока, преобразующая электрическую энергию постоянного тока в механическую энергию. Основными компонентами вращающегося электродвигателя являются статор и ротор. Статор — неподвижная часть, ротор — вращающаяся часть. В основе работы электродвигателя лежит действие магнитного поля на проводник с током. (А — 2).

Электродинамический микрофон представляет собой мембрану, соединённую с проводником, который помещен в сильное магнитное поле, создаваемое постоянным магнитом. Колебания давления воздуха (звук) воздействуют на мембрану и приводят в движение проводник. Когда проводник пересекает силовые линии магнитного поля, в нём наводится ЭДС индукции. ЭДС индукции пропорциональна как амплитуде колебаний мембраны, так и частоте колебаний. (Б — 4).

 
Ответ: 24.

12. Установите соответствие между научными открытиями и именами учёных, которым эти открытия принадлежат.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ ИМЕНА УЧЕНЫХ

А) закон пря­мой про­пор­ци­о­наль­ной за­ви­си­мо­сти между силой тока в про­вод­ни­ке и на­пря­же­ни­ем на кон­цах проводника

Б) экс­пе­ри­мен­таль­ное опре­де­ле­ние ве­ли­чи­ны эле­мен­тар­но­го элек­три­че­ско­го заряда

1) Г. Ом

2) Р. Милликен

3) А. Ампер

4) Э. Х. Ленц

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

A Б
Решение.

Закон пря­мой про­пор­ци­о­наль­ной за­ви­си­мо­сти между силой тока в про­вод­ни­ке и на­пря­же­ни­ем на кон­цах про­вод­ни­ка уста­но­вил Георг Ом.

Экс­пе­ри­мен­таль­ное опре­де­ле­ние ве­ли­чи­ны эле­мен­тар­но­го элек­три­че­ско­го за­ря­да произвёл Ро­берт Милликен.

 
Ответ: 12.

13. Установите соответствие между научными открытиями и именами учёных, которым эти открытия принадлежат.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ ИМЕНА УЧЕНЫХ

А) экс­пе­ри­мен­таль­ное опре­де­ле­ние ве­ли­чи­ны эле­мен­тар­но­го элек­три­че­ско­го заряда

Б) пра­ви­ло для опре­де­ле­ния на­прав­ле­ния ин­дук­ци­он­но­го тока в проводнике

1) А. Ампер

2) М. Фарадей

3) Р. Милликен

4) Э. Х. Ленц

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

A Б
Решение.

Экс­пе­ри­мен­таль­ное опре­де­ле­ние ве­ли­чи­ны эле­мен­тар­но­го элек­три­че­ско­го за­ря­да произвёл Ро­берт Милликен.

Правило для опре­де­ле­ния на­прав­ле­ния ин­дук­ци­он­но­го тока в про­вод­ни­ке уста­но­вил Эми­лий Хри­сти­а­но­вич Ленц.

 
Ответ: 34.

14. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

А) копировальный аппарат электрографического типа с порошковым красящим элементом (ксерокс)

Б) генератор переменного тока на гидроэлектростанции

1) взаимодействие постоянных магнитов

2) действие магнитного поля на проводник с током

3) электромагнитная индукция

4) электризация

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

A Б
Решение.

В основе работы копировального аппарата с порошковым красящим элементом лежит элекризация. При этом частичкам порошка и бумаге придаются разноименные заряды и происходит «окрашивание». (А — 4).

Генератор переменного тока на электростанции — это устройство которое преобразовывает энергию, запасенную водой, в электрический ток. В основе его работы лежит электромагнитная индукция. (Б — 3).

 
Ответ: 43.

15. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

А) компас

Б) электрический утюг

1) взаимодействие постоянных магнитов

2) действие магнитного поля на проводник с током

3) тепловое действие тока

4) химическое действие тока

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

A Б
Решение.

В основе работы компаса лежит явление взаимодействия постоянного магнита с магнитным полем Земли. (А — 1).

В электрическом утюге происходит нагрев поверхности утюга за счет прохождения по нему электрического тока, что является подтверждением теплового действия тока. (Б — 3).

 
Ответ: 13.

16. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

А) термометр для бесконтактного измерения температуры тела

Б) призменный спектроскоп

1) излучение нагретым телом инфракрасных лучей

2) рентгеновское излучение

3) отражение световых лучей

4) дисперсия света

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

A Б
Решение.

Термометр для бесконтактного измерения температуры тела использует тот факт, что любое нагретое тело излучает инфракрасное излучение, по которому можно судить об исходной температуре. (А — 1).

Задача спектроскопа — выделить из спектра электромагнитное излучение разных длин волн. Таким образом, в составе призменного спектроскопа пристствует линза, которая позволяет наблюдать дисперсию света. (Б — 4).

 
Ответ: 14.

17. Установите соответствие между научными открытиями и именами учёных, которым эти открытия принадлежат.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ ИМЕНА УЧЕНЫХ
А) экспериментальное открытие магнитного действия электрического тока
Б) экспериментальное открытие явления электромагнитной индукции		 1) Г. Герц
2) А. С. Попов
3) Х. К. Эрстед
4) М. Фарадей

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

A Б
Решение.

Сопоставим физическим открытиям имена учёных.

A) Экспериментальное открытие магнитного действия электрического тока в 1820 году осуществил Х. К. Эрстед.

Б) Экспериментальное открытие явления электромагнитной индукции сделал в 1831 году М. Фарадей.

 
Ответ: 34.

18. Установите соответствие между научными открытиями и именами учёных, которым эти открытия принадлежат.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ ИМЕНА УЧЕНЫХ
А) закон о передаче давления жидкостями и газами
Б) закон всемирного тяготения		 1) Р. Гук
2) Б. Паскаль
3) И. Ньютон
4) Э. Торричелли

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

A Б
Решение.

Сопоставим физическим открытиям имена учёных.

А. Закон о передаче давления жидкостями и газами открыл Блез Паскаль.

Б. Закон всемирного тяготения сформулировал Исаак Ньютон.

 
Ответ: 23.

19. Установите соответствие между научными открытиями и именами учёных, которым эти открытия принадлежат.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ ИМЕНА УЧЕНЫХ
А) открытие атмосферного давления
Б) открытие закона о передаче давления жидкостями и газами		 1) Р. Броун
2) Э. Торричелли
3) А. Эйнштейн
4) Б. Паскаль

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

A Б
Решение.

Сопоставим физическим открытиям имена учёных.

А) Открытие атмосферного давления принадлежит Э. Торричелли.

Б) Открытие закона о передаче давления жидкостями и газами принадлежит Б. Паскалю.

 
Ответ: 24.

20. Установите соответствие между научными открытиями и именами учёных, которым эти открытия принадлежат.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ ИМЕНА УЧЕНЫХ
А) экспериментальное открытие явления электромагнитной индукции
Б) экспериментальное открытие электромагнитных волн		 1) Дж. Максвелл
2) Г. Герц
3) Х. К. Эрстед
4) М. Фарадей

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

A Б
Решение.

Сопоставим физическим открытиям имена учёных.

А) Экспериментальное открытие явления электромагнитной индукции сделал в 1831 году М. Фарадей.

Б) Экспериментальное открытие электромагнитных волн осуществил Г. Герц.

 
Ответ: 42.

21. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

А) трансформатор

Б) лампа накаливания

1) взаимодействие постоянных магнитов

2) действие магнитного поля на проводник с током

3) электромагнитная индукция

4) тепловое действие тока

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

A Б
Решение.

Трансформатор — это устройство, предназначенное для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения той же частоты. Преобразование происходит посредством электромагнитной индукции (А — 3).

Лампа накаливания — искусственный источник света, в котором свет испускает тело накала, нагреваемое электрическим током до высокой температуры. (Б — 4).

 
Ответ: 34.

22. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

А) зеркальный перископ

Б) проекционный аппарат

1) отражение света

2) полное внутреннее отражение света

3) поглощение света

4) преломление света

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

A Б
Решение.

Перископ — оптический прибор для наблюдения из укрытия. Простейшая форма перископа — труба, на обоих концах которой закреплены зеркала, которые позволяют отражать свет. (А — 1).

Проекционный аппарат — оптическое устройство, формирующее изображения на экране. Для формирования такого изображения и для его фокусировки используют линзы, в которых происходит преломление света. (Б — 4).

 
Ответ: 14.

23. Установите соответствие между научными открытиями и именами учёных, которым эти открытия принадлежат.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ ИМЕНА УЧЕНЫХ
А) электрона
Б) атомного ядра		 1) А. Беккерель
2) М. Склодовская-Кюри
3) Э. Резерфорд
4) Дж. Дж. Томсон

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

A Б
Решение.

Электрон был открыт Дж. Дж. Томсоном, атомное ядро — Э. Резерфордом.

 
Ответ: 43.

24. Установите соответствие между научными открытиями и именами учёных, которым эти открытия принадлежат.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ ИМЕНА УЧЕНЫХ
А) закон упругой деформации
Б) закон всемирного тяготения		 1) И. Ньютон
2) Р. Гук
3) Б. Паскаль
4) Архимед

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

A Б
Решение.

Сопоставим физическим открытиям имена учёных.

А. Закон упругой деформации сформулировал Роберт Гук.

Б. Закон всемирного тяготения сформулировал Исаак Ньютон.

 
Ответ: 21.

25. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

А) лампы дневного света

Б) радиолокатор

1) видимое излучение

2) преломление электромагнитных волн

3) электромагнитная индукция

4) отражение

электромагнитных волн

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

A Б
Решение.

Лампы дневного света испускают видимое излучение. (А — 1).

Принцип действия радиолокатора основен на явлении отражения электромагнитных волн. (Б — 4).

 
Ответ: 14.

Задания ОГЭ по физике с пояснениями. Задание №18. Сопоставление элементов.