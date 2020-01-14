Задания ОГЭ по физике с пояснениями. Задание №18. Сопоставление элементов.

1. Установите соответствие между научными открытиями и именами учёных, которым эти открытия принадлежат.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ
|ИМЕНА УЧЕНЫХ
|А) открытие явления непрерывного беспорядочного движения
частиц, взвешенных в жидкости или газе
Б) открытие атмосферного давления
|1) Архимед
2) Э. Торричелли
3) Б. Паскаль
4) Р. Броун
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|A
|Б
Сопоставим физическим открытиям имена учёных.
А) Открытие явления непрерывного беспорядочного движения частиц, взвешенных в жидкости или газе принадлежит Р. Броуну.
Б) Открытие атмосферного давления принадлежит Э. Торричелли.
Ответ: 42.
2. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
|ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
|ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
|
А) трансформатор
Б) лампа в соляриях
|
1) взаимодействие постоянных магнитов
2) действие магнитного поля на проводник с током
3) электромагнитная индукция
4) ультрафиолетовые волны
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|A
|Б
Трансформатор — это устройство, предназначенное для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения той же частоты. Преобразование происходит посредством электромагнитной индукции (А — 3).
Лампы в соляриях используют электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями (Б — 4).
Ответ: 34.
3. Установите соответствие между устройствами и видами электромагнитных волн, которые используются в этих устройствах. Для каждого устройства из первого столбца подберите соответствующий вид электромагнитных волн из второго столбца.
|ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
|ВИДЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
|
А) прибор подводной лодки для передачи информации под водой
Б) медицинские приборы для стерилизации медицинских помещений и аппаратуры
|
1) сверхдлинные радиоволны
2) гамма-излучение
3) инфракрасные
4) ультрафиолетовые
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|A
|Б
Подводные лодки для передачи информации используют сверхдлинные радиоволны, так как электромагнитные волны с частотами, используемыми в традиционной радиосвязи, сильно ослабляются при прохождении через толстый слой проводящего материала, которым является солёная морская вода. (А — 1).
Медицинские приборы для стерилизации медицинских помещений и аппаратуры используют ультрафиолетовые волны. (Б — 4).
Ответ: 14.
4. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
|ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
|ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
|
А) лампы в соляриях
Б) проекционный аппарат
|
1) отражение света
2) преломление света
3) гамма-излучение
4) ультрафиолетовые волны
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|A
|Б
Лампы в соляриях используют электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями (А — 4).
Проекционный аппарат — оптическое устройство, формирующее изображения на экране. Для формирования такого изображения и для его фокусировки используют линзы, в которых происходит преломление света. (Б — 2).
Ответ: 42.
5. Установите соответствие между научными открытиями и именами учёных, которым эти открытия принадлежат.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ
|ИМЕНА УЧЕНЫХ
|А) естественной радиоактивности урана
Б) атомного ядра
|1) Дж. Чедвик
2) М. Склодовская-Кюри
3) А. Беккерель
4) Э. Резерфорд
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|A
|Б
Естественная радиоактивность урана была открыта А. Беккерелем, атомное ядро — Э. Резерфордом.
Ответ: 34.
6. Установите соответствие между устройствами и видами электромагнитных волн, которые используются в этих устройствах. Для каждого устройства из первого столбца подберите соответствующий вид электромагнитных волн из второго столбца.
|ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
|ВИДЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
|
А) прибор для определения переломов костей
Б) кварцевые лампы, широко используемые для дезинфекции воздуха, воды
|
1) гамма-излучение
2) инфракрасные
3) рентгеновские
4) ультрафиолетовые
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|A
|Б
Прибор для определения переломов костей использует рентгеновское излучение (А — 3).
Кварцевые лампы излучают ультрафиолетовый свет для обеззараживания воздуха, воды (Б — 4).
Ответ: 34.
7. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
|ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
|ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
|
А) масс-спектрометр
Б) магнитный сепаратор для отделения зерна от железных опилок
|
1) взаимодействие постоянных магнитов
2) действие магнитного поля на проводник с током
3) действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу
4) взаимодействие электромагнита и железных или стальных предметов
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|A
|Б
Масс-спектрометр — прибор для исследования вещества, основанный на определении отношения массы к заряду ионов. В основе его работы лежит действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. (А — 3).
Основная функция сепаратора — отделить железные опилки (или другие стальные предметы) от зерна. Это возможно сделать при помочи сильного электромагнита. (Б — 4).
Ответ: 34.
8. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
|ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
|ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
|
А) электропаяльник
Б) индукционная плита
|
1) электромагнитная индукция
2) действие магнитного поля на проводник с током
3) тепловое действие тока
4) взаимодействие постоянных магнитов
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|A
|Б
В электропаяльнике происходит нагрев рабочей поверхности за счет прохождения по ней электрического тока, что является подтверждением теплового действия тока. (А — 3).
Индукционная плита — кухонная электрическая плита, разогревающая металлическую посуду индуцированными вихревыми токами, создаваемыми высокочастотным магнитным полем частотой 20–100 кГц. В ее принципе действия лежит явление электромагнитной индукции. (Б — 1).
Ответ: 31.
9. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
|ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
|ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
|
А) тепловизор (прибор ночного видения, основанный на улавливании тепловых лучей)
Б) приборы для получения снимков участков скелета человека
|
1) излучение нагретым телом инфракрасных лучей
2) рентгеновское излучение
3) отражение световых лучей
4) дисперсия света
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|A
|Б
Тепловизор использует тот факт, что любое нагретое тело излучает инфракрасное излучение, по которому можно судить об исходной температуре. (А — 1).
Снимки участков тела человека получаются при помощи рентгеновским лучей. (Б — 2).
Ответ: 12.
10. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
|ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
|ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
|
А) линза
Б) зеркало
|
1) полное внутреннее отражение света
2) преломление света
3) инфракрасное излучение
4) отражение света
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|A
|Б
В линзе происходит преломление света. (А — 2).
В зеркале свет отражается. (Б — 4).
Ответ: 24.
11. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
|ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
|ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
|
А) электродвигатель постоянного тока
Б) электродинамический микрофон
|
1) поляризация молекул диэлектрика в электростатическом поле
2) действие магнитного поля на проводник с током
3) действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу
4) электромагнитная индукция
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|A
|Б
Электродвигатель постоянного тока — электрическая машина постоянного тока, преобразующая электрическую энергию постоянного тока в механическую энергию. Основными компонентами вращающегося электродвигателя являются статор и ротор. Статор — неподвижная часть, ротор — вращающаяся часть. В основе работы электродвигателя лежит действие магнитного поля на проводник с током. (А — 2).
Электродинамический микрофон представляет собой мембрану, соединённую с проводником, который помещен в сильное магнитное поле, создаваемое постоянным магнитом. Колебания давления воздуха (звук) воздействуют на мембрану и приводят в движение проводник. Когда проводник пересекает силовые линии магнитного поля, в нём наводится ЭДС индукции. ЭДС индукции пропорциональна как амплитуде колебаний мембраны, так и частоте колебаний. (Б — 4).
Ответ: 24.
12. Установите соответствие между научными открытиями и именами учёных, которым эти открытия принадлежат.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ
|ИМЕНА УЧЕНЫХ
|
А) закон прямой пропорциональной зависимости между силой тока в проводнике и напряжением на концах проводника
Б) экспериментальное определение величины элементарного электрического заряда
|
1) Г. Ом
2) Р. Милликен
3) А. Ампер
4) Э. Х. Ленц
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|A
|Б
Закон прямой пропорциональной зависимости между силой тока в проводнике и напряжением на концах проводника установил Георг Ом.
Экспериментальное определение величины элементарного электрического заряда произвёл Роберт Милликен.
Ответ: 12.
13. Установите соответствие между научными открытиями и именами учёных, которым эти открытия принадлежат.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ
|ИМЕНА УЧЕНЫХ
|
А) экспериментальное определение величины элементарного электрического заряда
Б) правило для определения направления индукционного тока в проводнике
|
1) А. Ампер
2) М. Фарадей
3) Р. Милликен
4) Э. Х. Ленц
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|A
|Б
Экспериментальное определение величины элементарного электрического заряда произвёл Роберт Милликен.
Правило для определения направления индукционного тока в проводнике установил Эмилий Христианович Ленц.
Ответ: 34.
14. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
|ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
|ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
|
А) копировальный аппарат электрографического типа с порошковым красящим элементом (ксерокс)
Б) генератор переменного тока на гидроэлектростанции
|
1) взаимодействие постоянных магнитов
2) действие магнитного поля на проводник с током
3) электромагнитная индукция
4) электризация
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|A
|Б
В основе работы копировального аппарата с порошковым красящим элементом лежит элекризация. При этом частичкам порошка и бумаге придаются разноименные заряды и происходит «окрашивание». (А — 4).
Генератор переменного тока на электростанции — это устройство которое преобразовывает энергию, запасенную водой, в электрический ток. В основе его работы лежит электромагнитная индукция. (Б — 3).
Ответ: 43.
15. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
|ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
|ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
|
А) компас
Б) электрический утюг
|
1) взаимодействие постоянных магнитов
2) действие магнитного поля на проводник с током
3) тепловое действие тока
4) химическое действие тока
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|A
|Б
В основе работы компаса лежит явление взаимодействия постоянного магнита с магнитным полем Земли. (А — 1).
В электрическом утюге происходит нагрев поверхности утюга за счет прохождения по нему электрического тока, что является подтверждением теплового действия тока. (Б — 3).
Ответ: 13.
16. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
|ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
|ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
|
А) термометр для бесконтактного измерения температуры тела
Б) призменный спектроскоп
|
1) излучение нагретым телом инфракрасных лучей
2) рентгеновское излучение
3) отражение световых лучей
4) дисперсия света
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|A
|Б
Термометр для бесконтактного измерения температуры тела использует тот факт, что любое нагретое тело излучает инфракрасное излучение, по которому можно судить об исходной температуре. (А — 1).
Задача спектроскопа — выделить из спектра электромагнитное излучение разных длин волн. Таким образом, в составе призменного спектроскопа пристствует линза, которая позволяет наблюдать дисперсию света. (Б — 4).
Ответ: 14.
17. Установите соответствие между научными открытиями и именами учёных, которым эти открытия принадлежат.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ
|ИМЕНА УЧЕНЫХ
|А) экспериментальное открытие магнитного действия электрического тока
Б) экспериментальное открытие явления электромагнитной индукции
|1) Г. Герц
2) А. С. Попов
3) Х. К. Эрстед
4) М. Фарадей
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|A
|Б
Сопоставим физическим открытиям имена учёных.
A) Экспериментальное открытие магнитного действия электрического тока в 1820 году осуществил Х. К. Эрстед.
Б) Экспериментальное открытие явления электромагнитной индукции сделал в 1831 году М. Фарадей.
Ответ: 34.
18. Установите соответствие между научными открытиями и именами учёных, которым эти открытия принадлежат.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ
|ИМЕНА УЧЕНЫХ
|А) закон о передаче давления жидкостями и газами
Б) закон всемирного тяготения
|1) Р. Гук
2) Б. Паскаль
3) И. Ньютон
4) Э. Торричелли
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|A
|Б
Сопоставим физическим открытиям имена учёных.
А. Закон о передаче давления жидкостями и газами открыл Блез Паскаль.
Б. Закон всемирного тяготения сформулировал Исаак Ньютон.
Ответ: 23.
19. Установите соответствие между научными открытиями и именами учёных, которым эти открытия принадлежат.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ
|ИМЕНА УЧЕНЫХ
|А) открытие атмосферного давления
Б) открытие закона о передаче давления жидкостями и газами
|1) Р. Броун
2) Э. Торричелли
3) А. Эйнштейн
4) Б. Паскаль
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|A
|Б
Сопоставим физическим открытиям имена учёных.
А) Открытие атмосферного давления принадлежит Э. Торричелли.
Б) Открытие закона о передаче давления жидкостями и газами принадлежит Б. Паскалю.
Ответ: 24.
20. Установите соответствие между научными открытиями и именами учёных, которым эти открытия принадлежат.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ
|ИМЕНА УЧЕНЫХ
|А) экспериментальное открытие явления электромагнитной индукции
Б) экспериментальное открытие электромагнитных волн
|1) Дж. Максвелл
2) Г. Герц
3) Х. К. Эрстед
4) М. Фарадей
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|A
|Б
Сопоставим физическим открытиям имена учёных.
А) Экспериментальное открытие явления электромагнитной индукции сделал в 1831 году М. Фарадей.
Б) Экспериментальное открытие электромагнитных волн осуществил Г. Герц.
Ответ: 42.
21. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
|ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
|ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
|
А) трансформатор
Б) лампа накаливания
|
1) взаимодействие постоянных магнитов
2) действие магнитного поля на проводник с током
3) электромагнитная индукция
4) тепловое действие тока
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|A
|Б
Трансформатор — это устройство, предназначенное для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения той же частоты. Преобразование происходит посредством электромагнитной индукции (А — 3).
Лампа накаливания — искусственный источник света, в котором свет испускает тело накала, нагреваемое электрическим током до высокой температуры. (Б — 4).
Ответ: 34.
22. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
|ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
|ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
|
А) зеркальный перископ
Б) проекционный аппарат
|
1) отражение света
2) полное внутреннее отражение света
3) поглощение света
4) преломление света
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|A
|Б
Перископ — оптический прибор для наблюдения из укрытия. Простейшая форма перископа — труба, на обоих концах которой закреплены зеркала, которые позволяют отражать свет. (А — 1).
Проекционный аппарат — оптическое устройство, формирующее изображения на экране. Для формирования такого изображения и для его фокусировки используют линзы, в которых происходит преломление света. (Б — 4).
Ответ: 14.
23. Установите соответствие между научными открытиями и именами учёных, которым эти открытия принадлежат.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ
|ИМЕНА УЧЕНЫХ
|А) электрона
Б) атомного ядра
|1) А. Беккерель
2) М. Склодовская-Кюри
3) Э. Резерфорд
4) Дж. Дж. Томсон
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|A
|Б
Электрон был открыт Дж. Дж. Томсоном, атомное ядро — Э. Резерфордом.
Ответ: 43.
24. Установите соответствие между научными открытиями и именами учёных, которым эти открытия принадлежат.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ
|ИМЕНА УЧЕНЫХ
|А) закон упругой деформации
Б) закон всемирного тяготения
|1) И. Ньютон
2) Р. Гук
3) Б. Паскаль
4) Архимед
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|A
|Б
Сопоставим физическим открытиям имена учёных.
А. Закон упругой деформации сформулировал Роберт Гук.
Б. Закон всемирного тяготения сформулировал Исаак Ньютон.
Ответ: 21.
25. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
|ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
|ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
|
А) лампы дневного света
Б) радиолокатор
|
1) видимое излучение
2) преломление электромагнитных волн
3) электромагнитная индукция
4) отражение
электромагнитных волн
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
|A
|Б
Лампы дневного света испускают видимое излучение. (А — 1).
Принцип действия радиолокатора основен на явлении отражения электромагнитных волн. (Б — 4).
Ответ: 14.