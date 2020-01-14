Задания ОГЭ по физике с пояснениями. Задание №18. Сопоставление элементов.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

2) действие магнитного поля на проводник с током

2. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

Трансформатор — это устройство, предназначенное для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения той же частоты. Преобразование происходит посредством электромагнитной индукции (А — 3).

Лампы в соляриях используют электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями (Б — 4).



Ответ: 34.